منحت مؤسسة "محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي" الإماراتية، أمس الأحد، جائزة أفضل منتخب عربي لعام 2021، لمنتخب الجزائر لفوزه بكأس الأمم الإفريقية 2019 بمصر. وتسلم الجائزة عضو اتحاد كرة القدم الجزائري حكيم مدان كون رئيس الاتحاد شرف الدين عمارة ومدرب المنتخب جمال بلماضي ولاعبيه موجودون في الكاميرون، لخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا التي انطلقت مساء لأمس الأحد.

وخاض "الخضر" 11 مباراة دولية في العام الماضي (رسمية وودّية)، فحصدوا 8 انتصارات واكتفوا بـ 3 تعادلات، كما استمروا في سلسلة المباريات بلا هزيمة، حيث بلغوا 33 مباراة في منتصف نوفمبر الماضي، وارتفع الرقم إلى 34 مواجهة مطلع العام الحالي، بعد مواجهة غانا في الخامس من جانفي الجاري.

ويبدأ المنتخب الجزائري غدا الثلاثاء، رحلة الدفاع عن لقب بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، في الكاميرون، بعد أقل من شهر على تتويجه بلقب بطل كأس العرب في قطر، لأول مرة في تاريخه.

وتوج "الخضر" بلقب النسخة الثانية والثلاثين من بطولة القارة السمراء التي استضافتها في 2019، على حساب نظيره السنغالي، بفوزه عليه بهدف وحيد. ويتطلع منتخب "محاربي الصحراء" للفوز بلقب البطولة القارية للمرة الثانية على التوالي، والثالثة في تاريخه بعد عامي (1990 و2019).