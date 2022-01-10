ندد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بالاعتداء الذي تعرض له الصحفيون الجزائريون المتواجدون بدوالا الكاميرونية لتغطية فعاليات كأس إفريقيا للأمم.

وقال الاتحاد في بيان نشره عبر موقعة ليلة البارحة " يندد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من خلال رئيسه شرف الدين عمارة بالاعتداء الجبان الذي تعرض له الصحفيون الجزائريون إسماعيل محمد أمقران من جريدة competition، ومهدي ضحاك من موقعdzfoot، ومحمد عيساني من وكالة الأنباء الجزائرية".

وأشار البيان إلى أن الصحافيين الثلاثة متواجدون بمدينة دوالا لتغطية فعاليات كأس إفريقيا للأمم ـ الكاميرون 2021، وبالتحديد مباريات المنتخب الوطني، كانوا قد " تعرضوا ليلة الإثنين 10 جانفي 2022، للاعتداء يمحيط الفندق الذي يقيمون فيه، ما خلف أصابات جسدية طفيفة إضافة إلى سلبهم بعض الأغراض الشخصية من بينها جواز سفر وثلاثة هواتف نقالة".

وأضح نفس المصدر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم تواصل مع مدير الأمن المعين للبعثة الجزائرية، الذي اتصل بمسؤولي الأمن على مستوى مدينة دوالا ما سرع من تنقلهم إلى الفندق للاستعلام عن وضعية الصحفيين الجزائريين وفتح تحقيق حول الحادثة.

وندد الاتحاد الجزائري لكرة القدم بشدة بهذا التصرف "الجبان" الذي وقع في اليوم الافتتاحي للمنافسة القارية، والتي تلعب تحت شعار الروح الرياضية والأخوية داخل وخارج الملعب.

وعبر الاتحاد في الأخير عن تمنياته بالشفاء العاجل للصحفي إسماعيل أمقران وعبر عن تضامنه التام مع كافة البعثة الإعلامية الجزائرية إلى الكاميرون.