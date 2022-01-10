أعلن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، "كنابست"، استئناف الإضراب الأسبوعي بداية من يومي الثلاثاء 25 جانفي والأربعاء 26 جانفي الجاري.

وأكد المجلس في بيان له بعد اجتماع مكتبه الوطني، تمسكه المطلق بالمطالب المرفوعة في بيانات المجلس الوطني السابقة، مجددا دعوة الأساتذة لإنجاح الإضراب ومقاطعة صب النقاط في المؤسسات التربوية، وافتكاك مناصب مالية كافية للترقية في الرتب المستحدثة (رئيسي ومكون) مع فرض اعتماد النسبة البيداغوجية لتحديد المناصب المالية للترقية سنويا وفق محضر الاتفاق الرسمي بين نقابة كنابست ووزارة التربية الوطنية.

واستهجن "كنابست"، ما وصفه بالتضارب والتردد والغموض والتعتيم الذي يكتنف قرار تعديل ورفع قيمة النقطة الاستدلالية مع تأخر وتأجيل الفصل فيها، مع تحسين القدرة الشرائية والرفع في الأجور المتدنية للأستاذ بما يضمن المكانة المادية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية المرموقة والتي تسمح له بأداء مهامه النبيلة، من خلال مراجعة الحد الأدنى للأجور وتثمين النقطة الاستدلالية وكذا فتح النظام التعويضي بما يحقق توسيع دائرة المنح والعلاوات والرفع من قيمتها.

كما طالب المجلس، بفتح نقاش موسع وجاد بإشراك النقابات المستقلة حول مشروع تعديل القوانين الخاصة بحرية ممارسة العمل النقابي وحق التنظيم وحماية الممثل النقابي، محملة وزارة التربية ومديريات التربية مسؤولية تردي الوضع الصحي بالمؤسسات التربوية.