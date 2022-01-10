يعقد في هذه الأثناء مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال بلماضي رفقة رياض محرز ندوة صحفية للحديث عن لقاء " الخضر" أمام سيراليون، والمقرر غدا الثلاثاء بداية من الساعة الثانية ظهرا بملعب "جابوما"، وذلك لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة التي تضم كذلك كل من كوت ديفوار وغينيا الإستوائية.

* إن كانت الأجواء المناخية غدا مثل نهار اليوم فذلك أمر جيد خاصة وأننا سنلعب في توقيت خاص.

*كلنا نحمل الأمور على محمل الجدية، ولو تراخينا أو أي شيء من هذا القبيل فسندفع ذلك غاليا .

*علينا التركيز لنجعل الأمور في صالحنا.

* منتخب سيراليون تواجده في الكان ليس من العدم، حذاري لم تعد هناك منتخبات صغير ة في إفريقيا.

* سعيد كمدرب بتطبيق نظام الفيدو المساعد، أتمنى أن يكون أفضلية لنا.

*رياض: نحاول التأقلم مع المناخ ، دورنا كذلك محاولة توجيه بعض اللاعبين الشبان.

*بخصوص بغداد الإنتقاد جزء من العمل، علينا قبول ذلك و المهم تسيير ذلك خاصة على المستوى النفسي، وخطابنا مع اللاعبين هو البقاء مركزين على العمل. وأن يكونوا على ثقة كبيرة

*محرز: صحيح نحن حاملو اللقب لكن لا يعني ذلك أننا مرشحين للتويج به مرة أخرى.

*محرز: المستوى تطور كثيرا في إفريقيا.

*ظروف الإقامة جيدة وليست فاخرة، على كل حال لسنا هنا من أجل السياحة.

*رياض لعب عدة مباريات مع فريقه وكان يحتاج لبعض الراحة.

*صحيح لسنا معتادين على اللعب في مثل توقيت المواجهة، لكن وجب علينا إيجاد الحلول.

* لدينا لاعب أو إثنين مرضى وسنرى إن كان بوسعهم التدرب اليوم.

* مهدي تاهرات سيلتحق اليوم بتدريبات المنتخب .

* رامي بن سبعيني مريض لكن لا علاقة لذلك بفيروس كورونا، وسنرى اليوم تطور حالته خلال الحصة التدريبية .

*سندخل معركة الغد ونحن عازمون على تحقيق هدفنا.

* تلقيت صباح اليوم الخبر السيء بخصوص الاعتداء على الصحفيين، أنا متضامن معهم وأتمنى أن تكون الأولى والأخيرة.

* رياض محرز: مثلما قال المدرب، المهمة ستكون صعبة، المنتخبات تطورت كثيرا، جئنا بالكثير من الرغبة والطموح لتقديم مستوى كذلك الذي قدمناه خلال كان 2019 .

*أقدم التعازي لعائلة لاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم عبد الكريم كروم.