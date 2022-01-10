وقع الأستاذ عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارا، يسمح بموجبه تأهيل معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية عبر المؤسسات الجامعية الجزائرية، للشروع في التكوين في الطور الثاني (الماستر).

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية لوزير التعليم العالي في الفايسبوك، فقد كلف الوزير الأستاذ سعيداني بوعلام المدير العام للتعليم والتكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للتنقل إلى جامعة محند اولحاج بالبويرة، رفقة وفد وزاري هام، بحيث التقى بمديري معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية، البالغ عددها عشر(10) على المستوى الوطني، وأطلعهم على فحوى ومضمون الأحكام التي تضمنها هذا القرار الوزاري الهام جدا، والذي انتظره طلبة هذه المعاهد، لينالوا حقهم في التكوين في الماستر المهني.

وفي سياق متصل منح مديرو معاهد العلوم والتقنيات التطبيقية أجلا أقصاه 10 مارس 2022، لإنهاء فرق الاختصاص إعداد عروض التكوين في الطور الثاني (ماستر مهني) لاعتمادها بعنوان السنة الجامعية (2022ـ 2023)، كما أكد الأستاذ سعيداني بوعلام أثناء هذا اللقاء على ضرورة تمكين الطلبة من القيام بالتربصات الميدانية داخل المؤسسات، واستغلال اتفاقيات الشراكة التي أبرمها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مع القطاعات المختلفة.