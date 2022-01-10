كشفت المديرية العامة للوظيفة العمومية اليوم الإثنين، إن الأربعاء المقبل المصادف لرأس السنة الأمازيغية، سيكون عطلة مدفوعة الأجر، لكل مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة ولمستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات.

وجاء في بيان للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أنه “بمناسبة أمنزون يناير، رأس السنة الأمازيغية وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو 1963. المتضمن قائمة الأعياد القانونية، المعدل والمتمم. فإن يوم الأربعاء 12 جانفي 2022 سيكون يوم عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة. وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات، مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمين باليوم أو بالساعة".

وأضاف البيان، أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه، اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".