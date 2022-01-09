ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث أدى تعطل الإمدادات في كازاخستان وليبيا إلى تعويض المخاوف الناجمة عن الارتفاع العالمي السريع في الإصابات بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا.

وارتفع خام برنت 16 سنتا أو 0.2% إلى 81.91 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتًا أو 0.2% إلى 79.05 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة "CNBC".

وارتفعت أسعار النفط 5% الأسبوع الماضي بعد أن عطلت الاحتجاجات في كازاخستان خطوط القطارات وأضرت بالإنتاج في تنجير أكبر حقول النفط في البلاد بينما أدت صيانة خط أنابيب في ليبيا إلى خفض الإنتاج من 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي إلى 729 ألف برميل يوميا.