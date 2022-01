L'office national de prévisions météorologiques a indiqué qu'une perturbation atmosphérique s'invitait sur le région centre et Est du pays.

Un bulletin spécial précise nottament que cette perturbation amènera avec elle des pluies diluviennes, excédant les 20, à 40 mm qui concerneront principalement les wilayas de : Tizi Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda, Anaba, Setif, Constantine, El Taref, Guelma, Souk Ahras, et Boumerdes, dès 09h00 du matin ce lundi, et ce jusqu'à 03h00 du matin de mardi. Des vents violents excédant les 60 à 70km/h , accompagnés de tempêtes de sables affecteront pour leur part les régions nord ouest du pays , et tout particulièrement les wilayas d'Alger, Tipaza, El Oued, Laghouat, Msila, Tiaret, Oum El Bouaki, Tebessa, Chelef, Batna, Djelfa, El Bayadh, El M'ghaier , Khenchela, Biskra, Boumerdes, Ouled Djellal, Tizi Ouzou, Bejaïa, Jijel, Skikda, Anaba, El Taref, et Souk Ahras, entre lundi 09h00 du matin, et 21h00 dans la soirée.