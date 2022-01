La Fédération Algérienne de Football a dénoncé l'agression dont ont été victime 3 journalistes algériens à Douala au Cameroun pour couvrir la Coupe d’Afrique des Nations.



"La Fédération algérienne de football, par l’intermédiaire de son président, Charafeddine Amara, dénonce la lâche agression dont ont été victimes les journalistes algériens Ismail Mohamed Amokrane du journal compétition, Mehdi Dahak du site Dz Foot et Mohamed Aissani de l’agence de presse algérienne," a déclaré la fédération dans un communiqué publié sur son site Web hier soir.



Le communiqué a indiqué que les trois journalistes qui étaient à Douala pour couvrir la Coupe d’Afrique des Nations 2021et les matchs de l’équipe nationale, avaient été "attaqués lundi soir, 10 janvier 2022, autour de l’hôtel où ils se séjournaient, qui a leur a occasionné des blessures légères. Ils ont également été délestés de leurs effets personnels, dont un passeport et trois téléphones portables."



La même source ajoute que la Fédération algérienne de football a contacté le directeur de la sécurité de la mission algérienne, qui a contacté les responsables des services de sécurité de la ville de Douala dès leur arrivée à l’hôtel pour s’enquérir de la situation des journalistes algériens et ouvrir une enquête sur l’incident.