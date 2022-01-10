قدم مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني اليوم الإثنين عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، نصائح لمستعملي الطريق تتعلق بالقيادة خلال هبوب الرياح القوية التي تشهدها هذه الأيام عدة مناطق من الوطن.

وأوضحت صفحة" طريقي" التابعة للمركز، أن بعض مناطق الوطن، تشهد هذه الأيام هبوب رياح قوية وزوابع رملية، ما يتطلب في مثل هذه الظروف عند السياقة التحلي بالحيطة والحذر خاصة أصحاب المركبات ذات الارتفاع الهائل نتيجة لطبيعة هيكلها أو الحمولة التي تنقلها.

وتنصح "طريقي" في هذا السياق مستعملي الطريق في مثل هذه الظروف المناخية التي تتميز بهبوب الرياح وموجات الغبار والرمال، بتجنب استخدام السرعة أثناء القيادة، لصعوبة التحكم في المركبة في وجود الرياح والعواصف.

والتأكد من استعمال الأضواء الأمامية، والخلفية للمركبة، لكن ليست بدرجة قوية حتى لا تؤثر على رؤية الآخرين على الطريق. وبالإضافة إلى ذلك يتعين على صاحب المركبة غلق نوافذ السيارة جيدا لمنع دخول الغبار أو الرمال داخلها، ترك مسافة مناسبة مع باقى المركبات والتأكد من نظافة الزجاج الأمامي والخلفي للمركبة ومن الربط المحكم للحمولة.

ويتعين على أصحاب المركبات الخفيفة ترك مسافة أمان كافية مع مركبات الوزن الثقيل سواء إلى الأمام أو جانبا عند عملية التجاوز، كما أن السياقة في الظروف الغير طبيعية تستلزم تركيزا مضاعفا لذا يجب أخذ قسط من الراحة إذا كانت المسافة طويلة.