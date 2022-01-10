توفي أربعة أشخاص وأصيب 109 آخرون بجروح إثر 89 حادث مروري سجلت على مستوى المناطق الحضرية خلال نهاية الأسبوع الماضي، كما أورده اليوم الإثنين بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وتشير المعطيات ذات الصلة إلى أن أسباب هذه الحوادث تعود بالدرجة الأولى إلى العنصر البشري نتيجة عدم احترام قانون المرور، عدم التقيد بمسافة الأمان، الإفراط في السرعة، الإرهاق وعدم التركيز عند السياقة.

في هذا الإطار، جددت المديرية العامة للأمن الوطني دعوتها لمستعملي الطريق العام إلى احترام قانون المرور وتوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

كما وضعت تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 1548 وخط النجدة 17 لتلقي البلاغات على مدار 24 ساعة، كما أضاف بيان مصالح الأمن الوطني.