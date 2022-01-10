عقد صباح اليوم مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم جمال بلماضي والقائد رياض محرز ندوة صحفية قبل لقاء الغد أمام سيراليون لحساب الجولة الأولى من مواجهات الخامسة لمنافسة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

وقال جمال بلماضي سندخل معركة الغد ونحن كل عزم على تحقيق الهدف الذي نسعى إليه، صحيح أن ظروف الإقامة ليست بالفاخرة لكنها جيدة، لسنا هنا من أجل السياحة".

وبخصوص التحضيرات أضاف: "التحضيرات تجري بطريقة معينة، سنلعب في توقيت لم نعتد عليه كثيرا لكن سنحاول إيجاد الحلول والتأقلم، فلو تكون الظروف المناخية ليوم المباراة مشابهة لليوم فالأمور ستكون في صالحنا".

أما عن الغيابات والإصابات فأردف:" أولا غياب محرز عن المعسكر الإعدادي بالدوحة كان لخوض عدة مواجهات في الدوري الإنجليزي وكان الواجب منحه وقتا للراحة والاسترجاع، أما بن سبعيني صحيح لم يكن حاضرا معنا خلال مران الأمس لأنه مريض ولا علاقة لذلك بفيروس كورونا، تاهرات سيلتحق بنا اليوم عقب تماثله للشفاء، على العموم لدينا لاعبين مريضين وسنرى مدى تطور حالتهما خلال تدريبات اليوم ".

ورفض بلماضي القول بأن في إفريقيا هناك منتخبات ضعيفة فتواجد منتخب سيراليون في هذا العرس القاري ليس من العدم، فأي تراخي أو تهاون سيكون ثمنه غاليا، مبديا سعادته في الوقت ذاته بتطبيق تقنية الفيديو المساعد خلال اللقاءات.

من جهته نجم مانشستر سيتي رياض محرز أكد أن "الخضر" يريدون الحفاظ على لقب 2019، لكن هذا لا يعني أنهم مرشحون بقوة للتتويج بكأس أمم إفريقيا مرة أخرى، خاصة وأن الكرة الإفريقية تطورت كثيرا.

وختم: "نحاول التأقلم مع المناخ، دوري كقائد أو بقية اللاعبين هو مساعدة العناصر الجديدة الوافدة على المنتخب وتوجيههم، هم محترفون والأمر سيكون سهلا بالنسبة إليهم".