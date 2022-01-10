كشف المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات سامي قلي، أن مصالح أعوان الرقابة بالاشتراك مع مصالح الأمن سجلوا إلى غاية الإثنين 3378 تدخلا للقضاء على المضاربة في مادة زيت المائدة سمحت بتحرير 34 محضرا ضد مضاربين وتوقيف أربعة متعاملين عن التموين، بينما كشفت عن تعاملات تجارة بدون فوترة تفوق الـ 80 مليون دينار.

وقال قلي لبرنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الإثنين إن أعوان الرقابة ومصالح الأمن اكتشفت مضاربة في مادة الزيت وتوقيف أربعة متعاملين عن التموين ومتابعتهم قضائيا وفقا لأحكام القانون الجديد، لارتكابهم مخالفات لقانون الممارسات التجارية وتم غلق محل تجاري حتى الآن تزامنا واتخاذ إجراءات سارية بالنسبة لمحلات أخرى.

وفي نفس السياق أكد قلي، أنه يجب التصريح بكل فضاءات التخزين وإعطاء معطيات حقيقية على السوق وتزويد البطاقية بالمعلومات، خاصة بعد إنشاء البوابة التي تسهل على المهني والتاجر وبسهولة أن يصرح بكل معطيات السوق وذلك تحسبا لأي مشكل " على الأقل نعلم أين هيا مخزوناتنا خاصة في المواد الأساسية." وطمأن في ذات الوقت بتوفر الزيت ومادتها الخام بمخزون يكفي حاليا لأزيد من أربعة أشهر قائلا بأن " توفر المخزون الحالي لمادة الزيت يفوق الـ 40 ألف طن كمادة خام لمادة الزيت "