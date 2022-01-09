قام وزير الصناعة أحمد زغدار، اليوم الإثنين، بزيارة تفقدية لمصنع "بوالي" لإنتاج الحليب ومشتقاته بولاية تسمسيلت.

وأفاد بيان لوزارة الصناعة، أن زغدار شدد على ضرورة رفع إنتاج هذا المصنع من منتجات الحليب والنهوض بالصناعة التحويلية في هذه الولاية الفلاحية من خلال التوجه نحو تربية الأبقار لتوفير المواد الأولية الضرورية للإنتاج.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المؤسسة 4.100 لتر/يوم من الحليب المدعم و1500 لتر/يوم من الحليب المبستر غير المدعم مع إمكانيات لرفع القدرات الإنتاجية إلى 80.000 لتر يوميا. وأبرز الوزير أهمية تطوير هذه الشعبة الاستراتيجية في ظل ارتفاع أسعار موادها الأولية في الأسواق الدولية.