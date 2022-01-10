انطلقت اليوم الإثنين بالقطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، جلسة محاكمة الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ومدير ديوانه مصطفى عبد الكريم رحيال وعدد من الوزراء السابقين ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق، المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد.

ويتابع في هذه القضية بتهم منح امتيازات غير مبررة والتمويل الخفي للحملة الانتخابية وسوء استغلال النفوذ والوظيفية وتبديد أموال عمومية أيضا، وزراء الفلاحة السابقون وهم بوعزقي عبد القادر، عبد الوهاب نوري، عبد القادر قاضي إلى جانب وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين، بوجمعة طلعي وعبد الغني زعلان. كما يتابع في ذات القضية والي الجزائر السابق،عبد القادر زوخ، وعدد من رجال الأعمال.

وقد استهلت أطوار هذه الجلسة بالاستماع إلى أقوال عبد المالك سلال.