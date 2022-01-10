قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، تعازيه لعائلة لاعب نادي جبهة التحرير الوطني عبد الكريم كروم.

وفي رسالة تعزية، قال الرئيس تبون، إن "الفقيد كان أحد الرياضيين الوطنيين من فريق كرة القدم لجبهة التحرير الوطني، برحيله تفقد الجزائر، والساحة الرياضية واحدا من أولئك الأبطال، الذين رفعوا راية الجزائر عالية تحت لواء جبهة التحرير الوطني".

وأضاف الرئيس إن الفريق الذي أسمع صوت قضيتها العادلة، الذي تردد مدويا ومبشرا بالنصر والاستقلال واستعادة السيادة الوطنية. و "إنّنا ونحن نودعه معكم ببالغ التأثر والأسى مؤمنين بقضاء الله وقدره، أتوجه إليكم، وإلى الأسرة الرياضية، بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد فقيدنا برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته.. عظم الله أجركم. “إنا لله وإنا وإليه راجعون" يضيف الرئيس.