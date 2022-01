* Si les conditions climatiques sont semblables à celles d’aujourd’hui, ce sera une bonne chose, d’autant plus que nous allons jouer à un moment particulier. * Nous prenons tous les choses au sérieux, et si nous nous nous relachons ou quoi que ce soit, nous le paieront cher. * Nous devons nous concentrer pour que les choses soient à notre avantage. * La présence de la Sierra Leone à la CAN n’est pas fortuite, il n’y a plus de petites équipes en Afrique.

*Je suis heureux en tant que coach de l’application de la VAR, j’espère que ce sera à notre avantage.



* Mahrez : Nous essayons de nous adapter au climat., notre rôle est aussi d’essayer de guider certains jeunes joueurs.



* En ce qui concerne Bagdad la critique fait partie du travail, nous devons l’accepter et il est important de le gérer surtout au niveau psychologique, notre discours avec les joueurs est de rester concentré sur le travail et qu’ils soient confiants.



* Mahrez : Nous sommes les tenants du titre, mais cela ne veut pas dire que nous allons forcément le remporter à nouveau.



* Mahrez : Le niveau a beaucoup évolué en Afrique.



* Les conditions de vie sont bonnes et pas luxueuses, nous ne de toute façon pas là pour faire du tourisme.



*Mahrez a joué plusieurs matchs avec son équipe et avait besoin de repos.



* C’est vrai que nous n’avons pas l’habitude de jouer au à l'heure du match, mais nous devons trouver des solutions.



* Nous avons un ou deux joueurs malades et nous verrons s’ils peuvent s’entraîner aujourd’hui.



* Mehdi Taherat se joindra à l’entraînement de l’équipe aujourd’hui.



* Rami Bensebaini est malade, mais cela n’a rien à voir avec le covid, nous verrons le développement de son état aujourd’hui pendant la séance d’entraînement.

*Nous entamerons le match de demain déterminés à atteindre notre objectif.



*J’ai appris ce matin la mauvaise nouvelle à propos de l'agression des journalistes, je suis solidaire avec eux et j’espère que cela ne se reproduira pas.



* Ryad Mahrez : Comme le coach l’a dit, les choses seront difficiles, les équipes ont beaucoup évolué, nous sommes là avec beaucoup d’envie et d’ambition pour offrir le même niveau que celui que nous avons montré en 2019.



* Je présente mes condoléances à la famille du joueur du FLN Abdelkrim Kerroum.