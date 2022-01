Le directeur général des activités commerciales et de leur régulation auprès du ministère du commerce et de la promotion des exportations, Mr Sami Qelli, a révélé que les services des douanes en collaboration avec les services de sécurité ont enregistrés jusqu'à aujourd'hui lundi, plus de 3.378 actions contre la spéculation sur les prix de l'huile alimentaire, qui ont permis la rédaction de 34 procès-verbaux, ainsi que la détection de transactions sans facture d'une valeur dépassant les 80 millions de dinars.

Mr. Qelli a par ailleurs déclaré dans un entretien réalisé aujourd'hui lundi sur les ondes de la radio chaîne une, que les contrôleurs et les services de sécurité ont également procédés à l'arrestation de 4 spéculateurs, et à leur poursuite en justice selon la réglementation en vigueur, pour infraction à la loi sur les pratiques commerciales, avec la fermeture de leurs locaux et la prise de mesures punitives concernant d'autres magasins.

Dans le même contexte Qelli a assuré qu'il était indispensable de déclarer tout les espaces de stockage, et de communiquer les données réelles sur le marché, surtout après la mise en place d'un portail facilitant aux professionnels et aux commerciaux la déclaration des données sur le marché, et ce, en prévision d'un quelconque disfonctionnement " grâce à quoi nous resterons au fait de l'emplacement de nos stocks, surtout en ce qui concerne les matières premières ".

Il a par ailleurs tenu à rassurer sur la disponibilité de l'huile de table avec des quantités encore suffisantes pour les 4 prochains mois en précisant à sujet que "notre stock actuel en la matière excède les 40 milles tonnes d'huile de consommation brute ".