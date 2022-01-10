تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي، لبلدية وادي الجمعة، في غليزان، من توقيف 12 شخصا من بينهم امرأة، يشتبه تورطهم في جريمة القتل التي راح ضحيتها شيخ يبلغ من العمر 70 سنة.

وجرى ذلك، بعد البلاغ الذي تلقته مصالح الشرطة بوادي الجمعة من قبل أحد المواطنين مفاده تعرض والده لإصابات بليغة نتيجة طعنات خنجر داخل محله التجاري وسرقة مركبته من نوع "كادي فولسفاغن".

وعلى جناح السرعة تنقلت قوات الشرطة مدعمة بفرقة الشرطة الجنائية والشرطة العلمية إلى عين المكان ليتم العثور على الشيخ جثة هامدة داخل محله التجاري. وبعد معاينة مكان الجريمة ورفع الأدلة والقرائن العلمية، تم نقل جثة الضحية من قبل الحماية المدنية إلى المؤسسة الاستشفائية "محمد بوضياف" في غليزان، ليتم بعدها فتح تحقيق معمق في القضية تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان. واستغلالاً للمعلومات وبعد عملية بحث واسعة تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي في عملية القتل وهذا بعدما اتفق مع أحد الأشخاص لسرقة المركبة وبيعها لتحصيل الأموال والقيام بالهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

في نفس السياق، تمكنت مصالح الأمن، في وقت وجيز من توقيف 11 شخصا مشتبه بتورطهم في الجريمة، وبالتنسيق مع الفرقة الإقليمية للدرك الوطني تم استرجاع المركبة المسروقة.

وبعد استنفاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، قدم المشتبه فيهم أمام العدالة بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بواسطة سلاح أبيض خنجر، وطمس معالم الجريمة وعدم التبليغ بوقوعها، وكذا سرقة مركبة، أين تم إيداع خمسة أشخاص الحبس فيما وضع السبعة الباقين تحت الرقابة القضائية.