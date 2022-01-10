أوقفت مصالح الدرك الوطني بسكيكدة، المشتبه فيه ح.ر 42 سنة، وبحوزته 1500 كبسولة من المؤثرات العقلية، كان قادما بها من مدينة قسنطينة نحو مدينة سكيكدة.

واستنادا لبيان الدرك الوطني فإن الوصول إلى المشتبه فيه كان إثر معلومات تحصلت عليها المصلحة تفيد بأن شخصا يحوز على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قادما من قسنطينة إلى سكيكدة على متن مركبة لنقل البضائع تم توقيفها في نقطة مراقبة على مستوى الطريق الوطني رقم 44 وبعد تفتيشها عثر على الكمية المذكورة وفي نفس السياق تمكنت نفس المصالح من توقيف شخصين 21-30 سنة، بوسط مدينة الحروش وبحوزتهم 49 قرصا مهلوسا ليتم اليوم الإثنين تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة بتهمة حيازة مؤثرات عقلية قصد المتاجرة.