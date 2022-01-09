أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "أناد" (أنساج سابقا) عن قبول 138 ملفا جديدا لتعويض ديون المؤسسات المتعثرة، حسبما أفاد به اليوم الإثنين بيان للوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات المصغرة والتي أكدت تواصل العملية إلى غاية استكمال دراسة جميع الطلبات.

وأوضح البيان أنه "تنفيذا لمحاور الاستراتيجية الجديدة المتخذة لإعادة بعث جهاز الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وكذا التكفل بالمؤسسات المصغرة المتعثرة عن طريق تعويض ديونها أو إعادة بعث نشاطها من جديد حسب كل حالة، تم عقد جلسة عمل الـ 33 للجنة الضمان المكونة من ممثلي صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوحة للشباب ذوي المشاريع والوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمكلفة بدراسة هذه الملفات".

وخلال هذه الجلسة، المنعقدة بمقر الوكالة، تم دراسة 557 ملفا مقدما من طرف ممثلي بنوك البليدة وبومرداس وعين تموشنت وورڤلة، حيث تم قبول 138 ملفا للتعويض بما يفوق 260 مليون دج.

وحسب ذات المصدر، فقد تم تأجيل 398 ملفا، كون المؤسسات في حالة نشاط لإعادة دراستها وتقديم المرافقة اللازمة لها من طرف "أناد" عن طريق إعادة جدولة ديونها ومنحها مخططات أعباء لإعادة بعث نشاطها عن طريق الاتفاقيات الممضاة.

كما تمت تسوية وضعية 21 ملفا نهائيا لأصحاب المؤسسات المصغرة عن طريق تسديد ديونهم لدى البنوك والوكالة. وبالتالي، وصل إجمالي عدد المؤسسات المصغرة المتعثرة التي تمت دراسة ملفاتها خلال الجلسات الثلاث والثلاثون 17 ألف ملف، حسب البيان.