قال رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة أن تواجد المنتخب الوطني في الكاميرون هو من أجل الحفاظ على اللقب القاري.

وقال المتحدث ذاته في تصريحات لشبكة قنوات " بيين سبورتس " القطرية: " نددنا بعد الاعتداء على بعض الصحفيين في دوالا، تحدثنا مع الجهات المعنية ونتمنى ألا يتكرر ذلك".

وأردف: "الأجواء رائعة داخل المنتخب بين اللاعبين والطاقم الفني، الجميع مستعد للبداية بقوة، فبعض الاضطرابات التي عاشها المنتخب في التحضيرات من حالات كورونا وارتباط بعض اللاعبين مع فرقهم زادت من عزيمتهم على تقديم الأفضل".