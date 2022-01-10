اتفقت وزارة التجارة، وعدد من منظمات وجمعيات الخبازين، اليوم الإثنين، على تحديد الأولويات والانشغالات التي آثارها الخبازون، من أجل تحديد السعر المناسب للخبز.

وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، وفق بيان الوزارة، نظم اللقاء، بمقر وزارة التجارة وترقية الصادرات، شارك فيه ممثلو كل من: الجمعيات المهنية للتجار، فيديرالية الخبازين، ممثلون عن خبازين، مسؤولون من الدوائر الوزارية (الداخلية، المالية، الطاقة، الموارد المائية، الفلاحة، الصناعة، البيئة والتجارة)، تم تقديم اقتراحات عملية لتجديد هذه الانشغالات، فيما تعرض هذه الاقتراحات خلال الاجتماع القادم والمقرر تنظيمه يوم الإثنين 17 جانفي 2022.

كما تطرق الاجتماع إلى أهم المحاور والانشغالات التي آثارها الخبازون ودراسة الآليات الكفيلة بتنفيذها وفقا لرزنامة تحدد من طرف كل الشركاء الحاضرين، واتفق الجميع على السعي لتهدئة الوضع والعمل على مواصلة الحوار.