ألقت مصالح أمن دائرة عين مران بالشلف على شخص يمارس أعمال الشعوذة والعرافة والنصب والاحتيال.

وحسب خلية الاتصال بالأمن الولائي بالشلف فإن الموقوف كان يقوم ببيع الأعشاب الطبية والتوابل بعد إيهام المواطنين من الضحايا بأنه يعالج بعض الأمراض بواسطة الأعشاب الطبية والحروز ومواد سائلة مرقية، وبفضل التحريات تم الإيقاع بالمشتبه به متلبسا بممارسة طقوس وأعمال الشعوذة والعرافة وبحوزته مواد مختلفة ومتنوعة متمثلة في مساحيق وأعشاب ونباتات ومواد كيميائية في شكل سوائل حيث كان يبيعها ويروجها للضحايا على أنها مواد علاجية وسوائل ومحاليل للرقية من أجل العلاج من بعض الأمراض.

وبعد انتهاء إجراءات التحقيق تم تحويل الموقوف إلى محكمة بوقادير بتهمة النصب والاحتيال، الشعوذة والعرافة، المساس بالمعلوم من الدين بالضرورة، انتحال صفة الغير، حيث تم إدانة المتهم بعام حبس نافذة خلال المثول الفوري.