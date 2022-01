La fédération algérienne de football a mis en garde aujourd’hui contre l’exploitation frauduleuse de ses marques déposées et signes distinctifs à l’occasion de la coupe d’Afrique des Nations.

Dans un communiqué qu’elle a rendu public, la FAF a indiqué qu’ « à la veille de l’entrée de l’Equipe nationale d’Algérie en compétition africaine au Cameroun pour le compte de la Coupe d’Afrique des nations Total Energies, la Fédération Algérienne de Football met en garde les opérateurs économiques et organismes, nationaux comme étrangers, publics comme privés, contre toute exploitation frauduleuse des marques déposées et signes distinctifs de la FAF, de l’Equipe nationale ainsi que de l’image collective des joueurs ».

« Ces éléments ne bénéficient qu’aux partenaires et sponsors ayant contractés accord avec la Fédération », poursuit le communiqué.

Par conséquent, toute exploitation sans autorisation expresse de la FAF, propriétaire exclusif de l’ensemble des signes, marques et image, expose ses auteurs aux conséquences de leurs actes allant jusqu’aux poursuites judiciaires, précise la même source.

« Consciente de l’engouement, de la ferveur et de l’enthousiasme que suscite l’Equipe nationale d’Algérie auprès du large public, particulièrement durant cette période de grande exposition, et du désir d’associer l’image de son entreprise et/ou organisme aux réussites de notre sélection et à sa puissance comme véhicule de notoriété et de fierté, la FAF demeure disponible à étudier toutes les sollicitations venant de la sphère économique dans un cadre organisé et légal garantissant les droits et les intérêts mutuels de toutes les parties », conclut le communiqué de la FAF..