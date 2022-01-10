أكد مدرب منتخب سيراليون لكرة القدم، جون كيستير، على ضرورة تحقيق ''بداية موفقة'' أمام الجزائر بملعب جاكوما بدوالا لحساب مقابلات المجموعة الخامسة ضمن الطبعة الـ33 من كاس إفريقيا للأمم بعد غياب دام 25 سنة.

وقال مدرب سيراليون اليوم الاثنين خلال ندوة صحفية: ''إنها أول كأس بالنسبة لنا بعد 25 سنة من الغياب. سنحاول تمثيل بلدنا أحسن تمثيل ونحن على استعداد للتأكيد للجميع بأننا عدنا بلاعبين متميزين''.

ويعود منتخب سيراليون (صاحب المرتبة الـ108 في ترتيب الفيفا الأخير) إلى منافسة كأس إفريقيا للأمم بعد آخر مشاركة له كانت سنة 1996 بجنوب إفريقيا.

وأضاف قائلا: ''إذا تمكنا من خوض المنافسة القارية كل موسمين، علينا الاحتكاك بأكبر الفرق الإفريقية. سنعمل من أجل البقاء دائما في أجواء المنافسة''.

وحول سلسلة 34 مباراة دون خسارة للمنتخب الجزائري، لم يخف كيستير رغبته في ''قلب الموازين''.

واستطرد قائلا: ''نحن نأخذ بعين الاعتبار هذه المعطيات. منتخب الجزائر هو الأفضل في إفريقيا ولكن كرة القدم غالبا ما تشهد بعض المفاجئات. نحن هنا من أجل قلب الموازين وسنعمل من أجل ذلك''.

كما طمأن مدرب سيراليون وعشاق متتبعي المنتخب حول الحالة الصحية المتعلقة بفيروس كوفيد-19.