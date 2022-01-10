تمكنت أمس فرقة التفويضات القضائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أمن ولاية تبسة بناء على معلومات مفادها تواجد أحد الأشخاص بصفة مشتبه بمطار تبسة رفقة شخص آخر حيث أن الشخص كان يتنقل ببطاقة تعريف فرنسية مزورة عليها صورته الشخصية، لتضع ذات الفرقة إعداد خطة محكمة بالتنسيق مع شرطة الحدود الجوية بمطار تبسة أسفرت عن توقيف المعني بحظيرة المطار في قيادة مركبة مرسيدس مسجلة باسم الشخص الثاني ورخصة سياقة فرنسية مزورة وكشف التحقيق مع المعني ورفع البصمات أن المعني ينتحل صفة شخص آخر وقام بعملية تجميل بعيادة متخصصة لتغيير ملامحه ويضع شعر مستعار (باروكة) لتفادي توقيفه كونه مبحوث عنه عبر التراب الوطني وكذا لدى الأنتربول.

وقد استرجعت الفرقة الأمنية أوراق مزورة بجنسيات فرنسية، كما تبين أن السيارة التي يقودها محل سرقة مزورة ومبحوث عنها من الأنتربول ومسروقة من دولة ألمانيا وتم تقديم المعني أمام القضاء وصدور أمر بتحويله إلى الجزائر العاصمة من أجل استكمال الإجراءات القضائية.