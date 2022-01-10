دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، ولاة الجمهورية إلى مرافقة المنتخبين المحليين الجدد حتى يتسنى لهم القيام بالمهام المنوطة بهم، حسب ما أفادت به الوزارة، اليوم الإثنين, في بيان لها.

وفي لقاء تنسيقي جمعه أمس الأحد بالولاة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص للاطلاع على مدى تقدم مختلف الملفات ذات الصلة بيوميات المواطن وإطاره المعيشي, تم خلاله التطرق إلى المجالس الشعبية البلدية والولائية المنصبة حديثا، ألح بلجود على "أهمية مرافقة المنتخبين المحليين الجدد ليتسنى لهم القيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه".

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع أيضا دراسة الوضعية الوبائية التي تشهدها مختلف ولايات الوطن، ذات الصلة بانتشار فيروس كوفيد-1، إذ تم التذكير بالتعليمات المتعلقة بتفعيل التدابير الوقائية لمجابهة ارتفاع عدد الإصابات، مع "التشديد على ضرورة العمل وفق المقاربة الاستباقية المعهودة من خلال تجنيد كل الوسائل ومرافقة عمل مختلف القطاعات المعنية".

وفي الإطار، دعي الولاة إلى "الانخراط بفعالية في المساعي التحسيسية للمواطنين والمهنيين بضرورة التلقيح, مع إيلاء العناية لتعميم العمليات الجوارية بهذا الشأن"، حسب المصدر ذاته.