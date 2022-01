Près de 33% des personnels du secteur de l’Education se sont fait vacciner depuis le lancement des campagnes de vaccination contre le Covid-19, à travers les établissements éducatifs du territoire national, a indiqué lundi à Alger le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed.

Invité du "Forum de la Radio" de la chaîne 1, consacré aux mesures prises par le ministère pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et assurer la continuité des cours, Belabed a fait savoir que, "33% des personnels du secteur de l’Education se sont fait vacciner depuis le début de la vaccination dans ce secteur le 20 août 2021", suite à la décision du président de la République relative à la vaccination des personnels des secteurs de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.

Ainsi, le secteur compte à ce jour 264.518 personnes vaccinées sur plus de 800.000 travailleurs, dont 510.000 enseignants, précisé.

Selon le ministre, "ce nombre reste insuffisant compte tenu de la gravité et de la vitesse de transmission de ce virus".