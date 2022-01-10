عبر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، سامويل إيتو، عن أسفه للاعتداء الذي تعرض له صحفيون جزائريون، أمس الأحد، في مدينة دوالا.

وقدم أسطورة الكرة الإفريقية اعتذاره للجزائريين خلال استقباله لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، شرف الدين عمارة، مضيفا أن هذا الحادث لا يعبر عن أخلاق الشعب الكاميروني.

وأكد إيتو أنه اتصل بالسلطات المختصة للتأكيد أن الوفود الإعلامية القادمة إلى الكاميرون لتغطية "الكان" يجب أن تشعر أنها في أمان.

كما أعرب إيتو عن امتنانه للدعم غير المحدود للجزائر، مشيدا بمستوى العلاقات الجيدة بين اتحادي كرة القدم ومتطلعا إلى مزيد من التعاون.