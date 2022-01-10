جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اتصال هاتفي له اليوم الاثنين، مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) "دعمه وتشجيعه للمنتخب الوطني" في نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي تستضيفها الكاميرون.

وصرح رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) شرف الدين عمارة للتلفزيون الجزائري أنه تلقى صباح اليوم اتصالا هاتفيا من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعرب خلاله عن "دعمه وتشجيعه للمنتخب الوطني و للطاقم الفني في نهائيات الموعد القاري بالكاميرون".

كما اطمأن رئيس الجمهورية خلال هذه المكالمة على أعضاء الوفد الإعلامي المرافق للمنتخب الوطني والذين تم الاعتداء عليهم ليلة أمس بالقرب من الفندق الذي يقيمون به بمدينة دوالا الكاميرونية، يضيف نفس المسؤول الذي أشاد بهذه الالتفاتة من قبل رئيس الجمهورية.