دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الكريم بن زيان إلى إبعاد الجامعة عن الصراعات السياسية والمحافظة على استقلالية الجامعة.

وأكد بن زيان في كلمته اليوم أمام الأسرة الجامعية لجامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي على ضرورة" استقلالية الجامعات، وعلى إبعاد الجامعة عن كل الصراعات الأيديولوجية" وذلك -كما قال- من أجل " أن تكون فضاء للعلم والابتكار والتطور والمحافظة على السير الحسن والاستقرار".

وبالمناسبة، ثمن عبد الكريم بن زيان لدى تدشينه لجملة من مرافق قطاعه المستوى العلمي الذي بلغته جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي خاصة إنجازها لمخبر تحاليل كوفيد19. وتبلغ طاقة إنتاج هذا المخبر الجديد التابع لمخبر البيولوجيا والمحيط والصحة بكلية البيولوجيا بين 500 عينة تحليل يوميا وهو مصنف في الدرجة الثالثة صحيا ووقائيا. وأكد بن زيان لدى تدشينه لهذا الصرح الصحي والعلمي بأن هذا المخبر سيساعد على إجراء التحاليل والكشوفات المخبرية للتصدي لوباء كورونا بالمنطقة.

لكن المشكل العويص الذي يعانيه هذا المخبر حسب توضيح مدير الجامعة البروفيسور عمر فرحاتي هو عدم اعتماده رسميا من قبل معهد باستور حتى يوضع في خدمة الأسرة الجامعية وعموم ساكنة الولاية حيث أوضح الوزير بخصوص هذا المشكل بأنه سينسق مع وزير الصحة والسكان من أجل استصدار الاعتماد الرسمي لمخبر كوفيد19.

وبهذه المناسبة أوضح الوزير الرؤية الجديدة للقطاع والقائمين-حسبه- على تشجيع البحث العلمي النوعي والمتميز وكذا تثمين التفوق والتميز والابتكار وبراءات الاختراع والتي تحتل منها جامعة الوادي المرتبة الثانية وطنيا بتسجيل 26 براءة اختراع.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد دشن بعض مرافق قطاعه منها الحاضنة الجامعية التي ترافق الباحث ومشاريع اختراعاته وربطه بالمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين. كما دشن إقامة جامعية ب2000 سرير ومطعم مركزي، كما قام في إطار الشراكة مع الجامعة بزيارة تفقدية لمستشفى مكافحة السرطان ومزرعة الضاوية التي يقيم فيها طلبة العلوم الفلاحية تجاربهم الفلاحية بالإضافة إلى تكريم عدد من الطلبة والأساتذة المؤهلين إلى مصفّ الأستاذية.