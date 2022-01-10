أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 482 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشف نفس المصدر إحصاء 10 وفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" وتماثل 325 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة، فيما تتواجد 39 حالة في العناية المركزة.

وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للإصابات 222639 حالة، بينما بلغ مجموع المصابين المتماثلين للشفاء 152715 حالة والعدد الإجمالي للوفيات 6349 حالة.

وأضاف البيان أن 17 ولاية لم تسجل بها أي حالة خلال الفترة المذكورة، فيما أحصت 17 ولاية من حالة واحدة إلى 9 حالات و14 ولاية سجلت 10 حالات فما فوق.