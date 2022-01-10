أجرى المنتخب الجزائري لكرة القدم، اليوم الاثنين، آخر حصة تدريبية له، عشية أول مباراة له في نهائيات الطبعة الـ33 لكأس إفريقيا، يوم غد الثلاثاء، أمام سيراليون بملعب -جابوما- بدوالا ابتداء من (14:00) برسم الجولة الأولى.

وسجلت هذه الحصة، التي جرت تحت شمس حارقة، تواصل غياب رامز زروقي وآدم وناس لليوم الثاني على التوالي، حيث يخضع الثنائي للعلاج بسبب معاناة الأول من إصابة في العقب والثاني على مستوى الكاحل، وهو ما يجعلهما يغيبان بنسبة كبيرة عن اللقاء الأول لـ"الخضر" في هذا الموعد القاري.

بالمقابل، عاد الظهير الأيسر رامي بن سبعيني إلى التدريبات، بعدما غاب عنها أمس الأحد، غير أن مشاركته أمام "ليون ستارز" تبقى غير مؤكدة.

كما عرفت الحصة أيضا، انضمام المدافع المحوري مهدي طاهرات، إلى التدريبات عقب وصوله صباح اليوم الاثنين من الدوحة (قطر) إثر تعافيه من فيروس كورونا، وهي أول حصة يشارك فيها هذا اللاعب.

واستغل بلماضي هذه الحصة ليضع آخر اللمسات التكتيكية وإعطاء آخر التعليمات للاعبيه قبل البداية في هذا الموعد القاري.

وعرفت الحصة التدريبية، التي فتحت أمام وسائل الإعلام لمدة ربع ساعة، حضور بعض مناصري المنتخب الوطني، القادمين من الجزائر ومن أوروبا، والذين صنعوا جوا حماسيا أمام أنظار اللاعبين الذين استمتعوا بتلك الأجواء.