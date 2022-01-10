أكد وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، الاثنين، بمعسكر أن الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لإعادة بعث المشاريع الاستثمارية المتعطلة "بدأت تأتي أكلها".

وأبرز مراد في كلمة له بقصر المؤتمرات للولاية، على هامش مراسم تسليم 39 رخصة استغلال استثنائية لفائدة المستثمرين التي كانت مشاريعهم متعطلة، أن "الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية مكنت في ظرف أسابيع قليلة من إعادة بعث عشرات المشاريع الاستثمارية عبر عديد الولايات ودخولها حيز العمل والإنتاج".

وأضاف وسيط الجمهورية أن "إعادة بعث المشاريع المتعطلة وإعادة عمل المصانع المتوقفة مكن في ظرف أسابيع من خلق 30 ألف منصب عمل دائم، وسيرتفع العدد خلال أسابيع أخرى إلى 40 ألف منصب عمل أغلبها شغلها شباب جامعيون كانوا يعانون من البطالة".

وأشار ابراهيم مراد إلى أنه "ستتم مواصلة العمل في الميدان لرفع العراقيل عن كل المشاريع الاستثمارية التي بلغت مرحلة متقدمة من الإنجاز مهما كان وضعها وسبب تعطلها لدعم الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب شغل لصالح الشباب، ناهيك عن تموين السوق الوطنية بمختلف السلع وتقليص اللجوء إلى الاستيراد مع السعي إلى تصدير الفائض من الإنتاج".