ترأس وزير النقل عيسى بكاي، الإثنين، بمقر الوزارة، وبحضور إطارات من الوزارة ومختلف المؤسسات القطاعية الناشطة في مجال النقل البحري، أشغال الاجتماع المخصص لمناقشة الحوصلة السنوية لأنشطة الأمن البحري والمينائي.

وتم خلال هذا الإجتماع، تقديم عرض حول مختلف الإجراءات والتدابير الأمنية، خاصة أحكام المدونة الدولية لأمن السفن والمنشآت المينائية.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه التدابير والإجراءات المتخذة سمحت بتقييم أمن المنشآت المينائية والسفن مع وضع مخططات أمنية مناسبة لاعتمادها والتحقق من صحتها.

كما ذكَر المسؤول، حسب بيان للوزارة، بأهمية وحيوية هذه المنشآت التي تلعب دورًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني وفي التبادلات التجارية في بلدنا، حيث أن 95 بالمائة منها يتم عن طريق البحر.

وفي الأخير، دعا الوزير إلى بذل المزيد من الجهود لرفع التحديات والالتزام بتعليمة الوزير الأول بشأن أيام وساعات العمل (7 أيام في الأسبوع و24 ساعة في اليوم) وكذا بمختلف التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كرونا (كوفيد-19).