فاز المنتخب الغيني على نظيره المالاوي بنتيجة (1-0)، اليوم الاثنين، بمدينة بافوسام الكاميرونية لحساب الجولة الأولى عن مقابلات المجموعة الثانية لكاس إفريقيا للأمم 2021.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء لصالح غينيا اللاعب ايساغا سيلا في الدقيقة 35.

وفي وقت سابق فاز المنتخب السنغالي بشق الأنفس على زيمبابوي (1-0) بفضل هداف صاديو مانيد عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 90+7.

وبعد إجراء الجولة الأولى يتقاسم منتخبا السنغال و غينيا صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط فيما يقبع كل من زيمبابوي و مالاوي في المركز الأخير بدون رصيد.

وفي الجولة الثانية المقررة يوم الجمعة المقبل بمدينة بافوسام يواجه المنتخب السنغالي نظيره الغيني فيما يتقابل مالاوي مع زيمبابوي.

يذكر أن الأول والثاني عن كل مجموعة بالإضافة إلى أحسن أصحاب المركز الثالث يتأهلون للدور ثمن النهائي من المنافسة.