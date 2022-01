La Guinée a battu le Malawi aujourd’hui au score de 1-0, au premier match de cette Coupe d’Afrique des Nations (CAN). La Guinée s’est imposée sur la plus petite des marges grâce à une réalisation du Toulousain Issiaga Sylla (35’)

Le Toulousain, trouvé par Kanté, a fusillé la nation malawite à bout portant.

Avant cela, les Flammes du Malawi affichaient un visage enthousiasmant, fait d’un jeu porté vers l’avant.

Ils pourront nourrir des regrets au vu du nombre d’occasions ratées (16’, 43’, 58’, 67’). Mais c’est aussi la faute à un grand Keita dans les buts guinéens, auteur de cinq parades salvatrices.

Ses envolées ont sauvé les siens et leur permettent d’être leader du groupe B avec le Sénégal, tombeur du Zimbabwe, plus tôt dans la journée (1-0).