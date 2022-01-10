استقبل وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، الاثنين، بمقر دائرته الوزارية، سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، مختار جميل توفيق وريدة، طلبا منه، حيث تناول الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر ومصر في مجال الموارد المائية.

وخلال هذا اللقاء استعرض الوزير التحديات الجديدة التي تواجهها بلادنا في ظل التغيرات المناخية التي تحتم علينا التوجه نحو حشد أكثر للموارد المائية غير التقليدية وبالأخص تحلية مياه البحر.

في هذا السياق، نوه الطرفان، حسب بيان للوزارة، بأهمية ترقية التعاون في مجال تحلية مياه البحر الذي يشكل خيارا إستراتجيا على المديين القصير والمتوسط لكلا البلدين، مع التأكيد على ضرورة تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات استخدام وإدارة الموارد المائية غير التقليدية والتكوين بين مؤسسات البلدين المكلفة بقطاع المياه، بالإضافة إلى إمكانية إقامة شراكة على مستوى المؤسسات قصد الاستثمار على المستوى الإفريقي من خلال دراسة إمكانية إنشاء شركة متخصصة في تجهيزات الري.