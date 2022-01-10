تم الإثنين، إمضاء اتفاقية بين الغرفة الوطنية للفلاحة ممثلة برئيسها محمد يزيد حمبلي من جهة والتكتل الجزائري للخضر والفواكه للتصدير ممثلا برئيسه توفيق حد كحيل من جهة أخرى.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن الاتفاقية تمت على هامش الندوة الوطنية حول تحديات تصدير المنتجات الفلاحية المنظمة بالتعاون بين الطرفين برعاية وزير الفلاحة والتنمية الريفية.

ويشار إلى أن المتدخلين في ذات اللقاء، أكدوا على ضرورة التوجه نحو الفلاحة التعاقدية من أجل ضمان استمرارية تصدير المنتوجات الفلاحية إلى الخارج، والتي تعني، الاتفاق على دفاتر شروط تحدد نوع وكمية المنتوج المراد تصديره قبل انتاجه، وهو الإجراء الذي يتطلب مواجهة عدد من التحديات، على غرار تنافسية المنتوج واقتحام الأسواق الخارجية.