أمر وزير الصحة السكان، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، بفتح تحقيق مستعجل في قضية تشييد مصلحة ذات مستوى أمن عالي من صنف P3 بمستشفى القطار بالعاصمة.

اثر زيارة فجائية قادته اليوم لمعاينة المشروع إنشاء مصلحة متطورة لمعالجة المرضى المصابين بأمراض خطيرة على شكل ايبولا وكورونا بمستوى أمن عالي من صنف P3 ، توعد الوزير بتسليط عقوبات على كل المتسببين في هذه القضية.

المعلوم أن المخابر والمصالح الاستشفائية من مستوى P3 تكون مشيدة بدقة عالية تمنع دخول أو خروج أي فيروس، غير أن الوزير بعد معاينته المصلحة بمستشفى القطار "كل شيء يدخل ويخرج هنا".

وحسب مصادر "الخبر" فان تاريخ انطلاق الأشغال كان سنة 2017 وأوكل المشروع لمؤسسة خاصة تحصلت لأسباب تبقى مجهولة على كل أموال الصفقة التي قاربت 20 مليار سنتيم في مقابل أشغال جد رديئة، بل قامت بتكليف شركات أخرى بانجاز المشروع عن طريق المناولة إحداها شركة فرنسية تكفلت بانجاز التهوية اختفت عن الأنظار.

والأدهى أنه تم التوقيع على الاستلام المؤقت للمشروع.

وأمام الوفد الذي رافقه توعد الوزير بفتح تحقيق معمق وإجبار الشركة على إتمام الأشغال، كما أمر أيضا بتحويل المصلحة إلى مصلحة إنعاش.