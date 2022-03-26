ارتفعت أسعار النفط ، اليوم الاثنين، بنسبة تجاوزت ثلاثة في المئة، بسبب استمرار التوترات السياسية، التي تخلق مخاوف من انقطاع الإمدادات.

وحسب موقع "بلومبرغ"، فإنه بحلول الساعة 07:27 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.65 بالمائة إلى 108.52 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.42 بالمائة إلى 111.62 دولار للبرميل.

وارتفاع أسعار النفط، تعود إلى عدم إظهار المفاوضات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا أي إشارات واضحة على إحراز تقدم.

ويقوم التجار بتقييم احتمالات نقص النفط في الأسواق وتعطل الإمدادات بسبب الوضع الجيوسياسي المتوتر والعقوبات ضد روسيا. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، كما يدرس إمكانية فرض حظر نفطي على موسكو.