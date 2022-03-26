أعلن اليوم الإثنين، الاتحاد الكاميروني لكرة عن غياب لاعبه" فرانك زامبو أنغيسا" عن المعسكر الإعدادي الذي يسبق مواجهتي الجزائر يومي الـ 25 والـ 29 من مارس الجاري.

وكشف المصدر ذاته، بأن أنغيسا تعرض لإصابة خلال مواجهة فريقه نابولي أمام أودينيزي، وسيتم تعويضه باللاعب "أرنجو دجوم".

وفي السياق ذاته، لم تستبعد وسائل إعلام كاميرونية غياب لاعب آخر عن اللقاء المزدوج أمام " الخضر"، ويتعلق الأمر بالمدافع " نوهو تولو" الناشط في الدوري الأمريكي حيث تم تغييره في الدقيقة الـ 64 من مباراة فريقه سياتل وأوستن.

وأوضح موقع " أكتي كاميرون"، أن اللاعب الذي تم استعادته من قبل سونغ لم تتبيّن بعد مدى خطورة إصابته في انتظار وصول تقرير نهائي من ناديه.

واعتبرت الصحافة المحلية أن الطاقم الفني لـ" الأسود الغير مروضة "، تلقى ضربة موجعة بهذين الخبرين قبل أربعة أيام عن مواجهة الجزائر.