أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم وصل إلى 470.7 مليون حتى صباح اليوم الإثنين.

وأشارت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إلى أن إجمالي الإصابات وصل إلى 470.737 مليوناً، وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و77 ألفاً، فيما بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 10.795 مليار جرعة.

وبعد عامين من بدء الإغلاق العام الأول بدأ الناس أخيرا في رؤية الضوء في نهاية النفق، مع تخفيف القيود في العديد من البلدان الأخرى. ولكن مع الأعداد القياسية من حالات الإصابة التي تشهدها بعض الأماكن مرة أخرى، من الواضح أن الوباء لم يُرخِ قبضته بعد.

وسجلت الصين وفاتين بفيروس كورونا في مقاطعة جيلين بشمال شرق البلاد، وذلك بعد توقّف الوفيات بالفيروس منذ أكثر من عام. وتواجه البلاد حاليا أسوأ زيادة في الإصابات منذ بدء الجائحة أواخر عام 2019.

ولم يبلَّغ عن وفيات بالفيروس في البرّ الرئيسي للصين منذ 26 جانفي العام الماضي 2021. وبهاتين الوفاتين يصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس إلى 4 آلاف و638.