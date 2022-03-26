أكد رئيس جمهورية الصحراء الغربية، الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، أن موقف رئيس الحكومة الإسبانية الذي عبر عنه مؤخرا رضوخ وخنوع مشكوف من طرف الدولة الإسبانية لحملات مغربية متتالية من الابتزاز والاستفزاز.

وأوضح الرئيس إبراهيم غالي في تصريح أدلى به للتلفزيون العمومي إن "موقف سانشيز، على ما يبدو، رضوخ وخنوع مكشوف من طرف الدولة الإسبانية لحملات مغربية متتالية من الابتزاز والاستفزاز والضغط والتهديد، باستعمال الإرهاب والمخدرات والتدفق البشري عبر الهجرة غير الشرعية، المكثفة، العلنية والممنهجة.

وتابع أن هذا الرضوخ يتم، من خلال استثمار جديد ومقزز في الخيانة، واستغلال انتهازي وبشع لمعاناة الشعب الصحراوي ولصموده ومقاومته. وأكد غالي، أن الموقف الذي تبناه رئيس الحكومة الإسبانية، في رسالته إلى ملك المغرب، بدعم مؤامرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية، مؤسف ومخجل، لأنه غير قانوني وغير أخلاقي.

وإنه انتهاك صارخ للشرعية الدولية التي لا يتوقف سانشيز عن التبجح بالالتزام بها. وأكد الأمين العام لجبهة البوليساريو، إن الشعب الصحراوي وقضيته العادلة يحظيان بتعاطف وتضامن كبير لدى الشعوب الإسبانية، بمختلف توجهاتها وأحزابها، بما فيها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، رغم الممارسات الغادرة على يد قيادات معروفة في هذا الحزب.

وقال غالي " إننا نثق في قوة هذا التضامن ومتانة هذه العلاقات، ونأمل في تحركها العاجل، ليس فقط لتصحيح هذا الخطأ الجديد، ولكن لتحمل الدولة الإسبانية مسؤوليتها التي لا تزول بالتقادم، والتي لن تنزاح عن كاهلها إلا باستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال."