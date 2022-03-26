تلقى مركز العمليات لمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، بتلمسان، مكالمة هاتفية عبر رقم الخط الأخضر المجاني من طرف أحد المواطنين، مفادها تعرضه لسرقة 24 رأسا من الغنم، على الفور تم إخطار الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين النحالة، ليتم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان للقيام بالمعاينات والإجراءات اللازمة، أين تمت معاينة القفل الحديدي للباب مكسور، وتم حجز قضيب حديدي، مثقاب حديدي وفأس داخل المستودع، وهي الأغراض المستعملة في عملية السرقة.

بعد قيام أفراد الدورية بعملية تمشيط لجميع الأماكن المجاورة وتتبع بعض الآثار، تم العثور على 12 رأسا من الغنم، منها 09 نعجات 03 خرفان صغيرة، على بعد حوالي 02 كلم من مكان السرقة، ولا يزال التحقيق متواصلا في القضية لتوقيف المتورطين واسترجاع باقي رؤوس الأغنام.