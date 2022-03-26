قرر أعضاء مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم لنادي مولودية الجزائر، خلال اجتماع انعقد مساء أمس الأحد، تعيين محمد حكيم حاج رجم رئيسا جديدا لمجلس الإدارة خلفا لعمار براهمية، وذلك حتى نهاية الموسم الرياضي حسبما جاء عبر وكالة الأنباء الجزائرية.

وحسب المصدر ذاته، فقد جاء في بيان الفريق أنه تم الحفاظ على تاريخ الـ 23 مارس الجاري، كموعد لانعقاد الجمعية العامة العادية.

كما تعهد أعضاء مجلس الإدارة بالحفاظ على ديناميكية النتائج الجيدة التي تم تحقيقها لحد الساعة في البطولة الوطنية، وكذا الاستقرار الذي يسود داخل النادي.

من جهة أخرى، دعا أعضاء مجلس الإدارة جميع مشجعي ومحبي المولودية لرص الصفوف والوقوف وراء النادي.