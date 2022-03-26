توفي شخص في حادث مرور وقع صباح اليوم الإثنين بالطريق الوطني رقم 27 الرابط بين ولايتي قسنطينة وملية.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور للدرك الوطني إن الحادث الذي وقع في منطقة وادي وارزق ببلدية بني حمدان أسفر عن وفاة شخص.

من جهتها أوضحت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية قسنطينة عبر صفحتها على الفايسبوك، إن إسعافات الوحدة الثانوية لدائرة حامة بوزيان تدخلت في الساعة الخامسة وست عشرة دقيقة لأجل حادث مرور ناجم عن اصطدام بين شاحنتين من نوع "شاكمان"، خلف ضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 47 سنة وهو سائق إحدى الشاحنتين كان محصورا بداخلها.

وأضاف نفس المصدر إن الضحية له كسر مفتوح في الرجل ومتعدد الاصابات تم تقديم الإسعافات الأولية له بعين المكان ونقله إلى المستشفى الجامعي قسنطينة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.