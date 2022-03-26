رفضت الأمم المتحدة إعلان إسبانيا دعم خطة الحكم الذاتي المغربي كحل لنزاع في الصحراء الغربية، حسبما نقلته قناة الجزائر الدولية اليوم الإثنين.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أنه على جميع الأطراف المعنية بالنزاع دعم جهود دي ميستورا الهادفة إلى استئناف العملية السياسية.

وأكدت الأمم المتحدة على أهمية الحفاظ على الالتزام الكامل (للأطراف) بالعملية السياسية التي تقودها بما يتماشى مع القرار الذي ينص على دعم حل واقعي ودائم ومقبول من الطرفين.

الحل يكفل حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية في إطار أحكام ومبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

وأثار الموقف الأخير الذي تبناه رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، حول النزاع في الصحراء الغربية، استياء لدى الطبقة السياسية الإسبانية والشعب الصحراوي.