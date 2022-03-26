أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم عن فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج المتطوعين لكأس العالم قطر 2022، خلال احتفالية خاصة في المسرح المكشوف بالحي الثقافي كتارا في الدوحة، عند الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

ويشارك في الحفل نخبة من الضيوف المميزين، من بينهم عدد من أساطير كرة القدم، والذين سيوجهون الدعوة إلى المتطوعين المحتملين للتسجيل في البرنامج الذي سيعد أكبر نشاط تطوعي في تاريخ قطر، وسيجري بث فعاليات الحفل مباشرة عبر قناة " الفيفا" على يوتيوب.

وتشهد النسخة المقبلة من مونديال كرة القدم مشاركة 20 ألف متطوع، سيعملون في 45 جانباً تشغيلياً في المواقع الرسمية وغير الرسمية للبطولة، مثل الاستادات، مراكز التدريب، المطارات ومناطق المشجعين، الفنادق ومراكز وسائل النقل العام.